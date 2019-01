75 tips over moord op Mariët Peters

Brabantse doktersas­sis­ten­te 'wordt verliefd' op 85-jarige patiënt met doodswens en wordt ontslagen

22 januari BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Een 54-jarige doktersassistente van een huisartsenpraktijk uit Roosendaal is dinsdag haar baan kwijtgeraakt omdat ze een relatie met een doodzieke bejaarde patiënt had verzwegen. Volgens de kantonrechter in Bergen op Zoom had de assistente bovendien ‘een financieel belang’ bij het overlijden van de 85-jarige patiënt.