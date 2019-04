80 wensenlijstjes voor de provincie

DEN BOSCH - De partijen die in Brabant gaan praten over een nieuw provinciebestuur, hebben over maatschappelijke inbreng niet te klagen. Ruim tachtig manifesten, variërend van brief tot bijna-boek, gaan mee naar de onderhandelingstafel.

Boer Henk Kerkers uit Deurne was er - zoals vaker - in zijn blauwe overall en op klompen speciaal voor naar het provinciehuis gekomen. Als voorzitter van Klasseboeren, een netwerk dat lessen op de boerderij verzorgt, had ook hij een boodschap aan de onderhandelaars. Een relatief concrete en simpele zelfs. ,,We willen graag bereiken dat alle basisschoolkinderen minstens één keer een boerderijles volgen”, betoogde hij. Dat is haalbaar als de provincie de organisatie een zetje geeft. ,,Nu bereiken we 8000 à 9000 kinderen per jaar. Dat kunnen er 25.000 worden als de provincie 50 procent bijdraagt aan de kosten van een boerderijles. Als kinderen gratis met school naar een museum kunnen, waarom dan niet naar de boerderij?”

Het was een van de vele oproepen die de Brabantse politiek maandagavond meekreeg tijdens een drukbezochte avond in het provinciehuis. De partijen riepen maatschappelijke organisaties de afgelopen weken expliciet op om hun wensen en gedachten kenbaar te maken. Dat leidde tot een stapel van tachtig manifesten. Daarbij is de ontwikkeling van het platteland - niet verrassend - het grootste thema. Waarover gisteravond ook de meeste discussie ontstond. Het verhaal van Henk Kerkers stond daarbij eigenlijk wel een beetje symbool voor de gematigde toon. ,,We moeten als boeren laten zien wat we aan het doen zijn”, lichtte hij toe. ,,Het leuke aan kinderen is dat ze niet bedorven zijn door de discussies; ze vragen gewoon wat ze willen weten.”

Grote verschillen

Natuurlijk zijn de verschillen tussen de manifesten groot. Het Brabants Burgerplatform pleit voor minder dieren. Een organisatie als varkenshouderskoepel POV pleitte juist eens te meer voor uitstel van de strengere eisen waaraan boeren per 2022 moeten doen. Maar de uitgestoken hand was er ook. Frank van den Dungen van het burgerplatform zocht voorzichtig toenadering tot boerenorganisatie ZLTO, om wél weer het gesprek aan te gaan. En ZLTO-bestuurder Janus Scheepers koos na een paar pleidooien met zorgen over de volksgezondheid op het platteland niet voor de verdediging. Maar trok de kaart dat het juist de boeren zijn die voor gezond en veilig voedsel kunnen zorgen.