80 zorgappartementen aan de Fort Pinsenweg: ‘We weten dat er veel vraag naar is’

De aanhouder wint, klooster­vij­ver wordt nu echt waterdicht: ‘Is van heel Huijbergen’

HUIJBERGEN - De Huijbergse kloostervijver was altijd een pronkstuk. Maar nadat de broeders het kloosterbos verkochten, raakte-ie in verval. Niemand bekommerde zich er nog over, behalve dan Fons Vleghels. Dankzij hem is de vijver nu waterdicht gemaakt.