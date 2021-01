82-jarige man reed Madelon (28) en Alexandra (42) dood: ‘Misschien had ik een tia?’

De dag voor het ongeluk had Daamen nog de kerstboom opzet, samen met haar vriendin. Zij legde maandag een aangrijpende slachtofferverklaring af. ,,We hadden net een huis gekocht en die dag zetten we de kerstboom op. We zongen keihard mee met All I Want For Christmas Is You. De dag erna werd dat in één klap onmogelijk.’’