A27 tussen Gorinchem en Geertruidenberg meerdere nachten deels afgesloten

Uitgezworven ‘In Cambodja voelde ik me vanaf dag één helemaal thuis’

CAMBODJA/OSS - Hij studeerde, werkte, trouwde, scheidde in vriendschap, verkocht het huis en begon in z’n eentje aan een wereldreis. In Cambodja bleef Ossenaar André Ruijs hangen, vond er de liefde van zijn leven en is er nu toerismeondernemer.