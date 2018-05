A58 dit weekeinde dicht tussen Breda en Tilburg

VIDEO Jongetje (6) zit met vinger vast in chipsauto­maat in Loon op Zand, gewond naar het ziekenhuis

20 mei LOON OP ZAND - Een zesjarige jongen is met zijn vinger vast komen te zitten in een chipsautomaat bij een restaurant in Loon op Zand. Hij is bevrijd door de brandweer, maar moest wel naar het ziekenhuis worden gebracht.