A58 tussen Breda en Tilburg wordt 'de slimste snelweg van Europa'

Sint Annabosch

Al eerder nam het kabinet een besluit om de A58 tussen de knooppunten Galder en Sint Annabosch en tussen Tilburg en Eindhoven van vier naar zes rijstroken te verbreden. In december gaf ze Rijkswaterstaat de opdracht ook het gedeelte tussen Breda en Tilburg in de voorbereidingen voor een verbreding mee te nemen. Maandag heeft ze een definitief besluit genomen dat uiteindelijk in 2025 moet leiden tot extra rijstroken.

Maar meer nog dan extra asfalt legt Van den Nieuwenhuizen de nadruk op slimmere oplossingen voor een beter gebruik van de weg. “We moeten anticiperen op de toekomst. Dagelijks staan ontzettend veel mensen in de file. We moeten tempo maken met de plannen, zodat op korte termijn verbetering merkbaar mis. Ik denk daarbij aan de inzet van nieuwe technieken, het verlengen van invoegstroken en andere snel realiseerbare ingrepen in de infrastructuur.” De A58 speelt een belangrijke rol in de verbinding tussen de Rotterdamse haven met die in Antwerpen en het Roergebied. Eenvijfde deel bestaat uit vrachtwagens.

Zelfrijdende auto's

Experimenten met zelfrijdende voertuigen, auto’s die met elkaar communiceren, flexibele vangrails. “Auto’s die zelf bepalen hoe effectief als mogelijk ze van het asfalt gebruik kunnen maken. Het zou zou zo maar eens kunnen zijn dat ’s ochtends in de richting Tilburg vier rijstroken open zijn en ’s middags de andere kant op als dat de doorstroming bevordert.“ Toekomstmuziek? Volgens Jacobs gaat de innovatie snel. “Sommigen denken dat het kantelpunt, dat er meer zelfrijdende dan gewone auto’s op de weg rijden, in 2030 ligt. Anderen gaan uit van 2035 tot 2040. Maar dat het gaat gebeuren is zeker.”

Bedrijfsleven

In volle vaart

Gedeputeerde Christophe van der Maat is blij met de haast die Van Nieuwenhuizen maakt met de aanpak van de Brabantse snelwegen. “Laten we die spirit vasthouden en in volle vaart vooruit gaan.” De projecten in Brabant maken deel uit van een breder offensief van het kabinet om Nederland ook in de toekomst bereikbaar te houden. Hiervoor is in totaal 2 miljard extra vrijgemaakt in het regeerakkoord.