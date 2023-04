A59 komende nacht dicht van Den Bosch naar Oss door een spoedreparatie

DEN BOSCH/OSS - In de A59 tussen knooppunt Hintham en Rosmalen zitten gaten in het asfalt. Rijkswaterstaat gaat het wegdek met spoed repareren. Dat gebeurt in de nacht van woensdag op donderdag.