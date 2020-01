A67: Een dichtgeslibde slagader

Ook vluchteling reist via A67



De A67 blijkt zo nu en dan ook te worden gebruikt door mensensmokkelaars en vluchtelingen. De afgelopen jaren stuitte de politie diverse malen op mensen uit Irak, Iran, Eritrea en andere landen, die in vrachtwagens waren geklommen in de hoop en verwachting dat deze naar Engeland zouden doorrijden.



De grootste groep werd in oktober 2018 aangetroffen: 38 Irakezen hadden hun toevlucht gezocht in een provisorisch tentenkampje ter hoogte van Bladel, ten noorden van de A67. De mensen waren onderweg naar Engeland, verklaarden zij tegenover de politie. De groep werd overgebracht naar het azc in Budel.



Een halfjaar daarvoor trof de politie een groep van negentien Irakezen aan in een bestelbusje bij tankstation De Beerze. Ook deze groep was onderweg naar Engeland. Eind 2017 stuitte de Belgische politie op een Iraakse familie, bivakkerend in het leegstaande douanekantoor, net over de grens bij Postel. Een maand eerder deed een Portugese trucker op het tankstation bij Bladel een schokkende ontdekking toen hij in zijn koelwagen elf verstekelingen uit Irak en Iran aantrof.



Een enkele keer worden ook de mensensmokkelaars zelf betrapt. Vorig jaar stond een Irakees voor de rechter die in september 2018 na een wilde achtervolging op de A67 door de marechaussee in Waalre werd aangehouden, op verdenking van mensenhandel. In zijn auto trof de marechaussee zes vluchtelingen aan. De man kreeg 42 maanden cel.