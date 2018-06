Aan schandpaal genagelde leerling (19) gaat niet meer naar school, advocaat boos op politie

Bureau Brabant en fotogebruik



Kan de politie zomaar foto's gebruiken voor opsporing?



Niet zomaar. Dat is wettelijk vastgelegd in de 'aanwijzing opsporingsberichtgeving'. Hierin staan regels voor gebruik van tekst, foto's of filmpjes, op het moment dat er inbreuk gemaakt wordt op de privacy van iemand omdat hij of zij herkenbaar is. Denk aan de vele filmpjes en foto's die wekelijks bij Opsporing Verzocht en Bureau Brabant te zien zijn.



Dus bij iedere zaak wordt een afweging gemaakt: doen we het wel of niet?



Ja, zegt justitie, die het tonen van beelden als een zwaar middel beschouwt. Wel zijn er allerlei gradaties. Welke andere opsporingsmiddelen zijn er al gebruikt? Is het nodig voor het politieonderzoek? Is er sprake van urgentie? Gezochte vuurwapengevaarlijke overvallers lopen eerder de kans op tv te verschijnen dan winkel- en pinpasdieven.



Wie bepaalt eigenlijk of beelden van verdachten worden getoond?



De officier van justitie is verantwoordelijk. In de Tilburgse mishandelingszaak heeft justitie groen licht gegeven, alleen voor de andere foto die in het dossier zit (en die dus niet bij Bureau Brabant terecht kwam). Het ging mis door een menselijke fout.



Als politie weet je dat beeld altijd ergens in het digitale universum blijft bestaan. Dan ben je toch extra zorgvuldig?



Ze verwijderden de foto zo snel mogelijk van de eigen site. In de Tilburgse kwestie deed ze via een persbericht en telefonisch een dringend beroep aan andere (social)media om dit ook te doen. Naar eigen zeggen houdt haar eigen verantwoordelijkheid dan op. Brabants Dagblad liet de foto op haar site staan maar zorgde ervoor dat de jongen volledig onherkenbaar gemaakt was, om zijn privacy te respecteren. Maar de krant wilde lezers laten zien om wat voor soort foto het ging. Het nieuwsfeit bleef immers bestaan: de politie had een fout gemaakt.