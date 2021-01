Aan tafel is het leven lief met thuismenu van restaurant ’t Lieve Leven

Pater Huub is de eerste Spiritijn van Nederland die 100 wordt (en is ook de oudste inwoner van Gennep)

27 januari GENNEP - Zelf is hij er bescheiden over, maar voor familie, gemeente en medebroeders was het reden voor een feestje: pater Huub van Beek werd dinsdag 100 jaar oud. Hij is de eerste Spiritijn van Nederland die die leeftijd bereikt en hij is de oudste inwoner van Gennep.