Brabanders op EK Veldrijden: Kamp gokt en verliest, Hendrikx pakt top 10-plek, brons voor ‘Fast Guuske’

Op het EK veldrijden in Namen deden de youngsters Ryan Kamp en Mees Hendrikx lange mee in de strijd om de top-5 plaatsen. Een harde val nekte vervolgens de ambities van Kamp. Daarna sukkelde ook Hendrikx op het steeds slechter worden parkoers. Bij de vrouwen finishten achter Fem van Empel drie Brabantse vrouwen in de top-10. Brons was er verder voor junior Guus van den Eijnden uit Gemert.

6 november