Aantal boetes voor Nederlanders in milieuzone Antwerpen daalt

Huismus en koolmees vaakst gespot in Brabant tijdens Nationale Tuinvogel­tel­ling

13:37 Bijna 11.500 Brabanders zaten afgelopen weekend klaar om de vogels die in hun tuin of op hun balkon neerstreken te noteren. Hoewel de pimpelmees en de kauw een opmars hebben gemaakt in Nederlandse tuinen, zijn in Brabant de huismus en de koolmees het vaakst geteld tijdens de Nationale Tuinvogeltelling.