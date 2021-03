Aantal coronapatiënten loopt op, steeds vaker besmettingen met Britse variant: Amphia voert dragen medisch mondmasker in voor bezoekers

De aangescherpte maatregelen zijn volgens het ziekenhuis nodig om Covid 19-uitbraken in Amphia, zoals eerder dit voorjaar in andere ziekenhuizen, te voorkomen. ,,Het aantal mensen dat besmet is met de Britse variant stijgt. Daarom nemen we deze voorzorgsmaatregel", verklaart Amphia-woordvoerder Mark van Hassel.

,,Na de uitbraken in andere ziekenhuizen heeft ons eigen OMT het besluit genomen om mensen dringend te adviseren een medisch masker in het ziekenhuis te dragen. Die geven extra bescherming ten opzichte van een normaal mondkapje.”

Quote We hebben er voor gekozen om de algemene bescher­mings­graad op een hoger niveau te brengen Mark van Hassel, Amphia Ziekenhuis

Op een aantal afdelingen in Amphia, zoals de operatiekamers, de intensive care en op de speciale Covid-19-afdelingen wordt het medisch masker al gebruikt, zegt Van Hassel. ,,Maar we hebben er nu voor gekozen om de algemene beschermingsgraad op een hoger niveau te brengen.”

Voldoende op voorraad

Bij de parkeergarage en de hoofdingang worden daarom vanaf maandag medische mondkapjes uitgedeeld. ,,We hebben deze mondkapjes voldoende op voorraad”, aldus Van Hassel die benadrukt dat het om een dringend advies. ,,We kunnen mensen niet verplichten, maar we hebben deze maatregel ingevoerd om het voor iedereen zo veilig mogelijk te maken.”

Intensive care

Het aantal patiënten met het coronavirus stijgt langzaam in het Amphia Ziekenhuis in Breda. Lagen afgelopen dinsdag nog 28 mensen met een Covid-19 besmetting in Amphia, vrijdag is dat aantal opgelopen naar 34 patiënten van wie er vijftien op de intensive care liggen.

Poliklinische afspraken

Behalve de invoering van het medisch mond/neusmasker heeft Amphia ook besloten om de komende tijd poliklinische afspraken zoveel mogelijk telefonisch of digitaal te doen. Patiënten die een afspraak hebben staan worden geïnformeerd wanneer dat het geval is. ,,Deze maatregel is bedoeld om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk mensen naar het ziekenhuis komen. Natuurlijk moet het wel passen bij het ziektebeeld en de situatie waarin de patiënt verkeert. De kwaliteit van de zorg staat natuurlijk bovenaan.”

Derde coronagolf

Ook de ‘één bezoeker per dag per patiënt-regel’ blijft voorlopig van kracht. ,,De maatregelen zijn bedoeld om het georganiseerd bij elkaar brengen van mensen terug te dringen om zo de derde coronagolf zo beperkt mogelijk te houden, voor zover wij daar als ziekenhuis een bijdrage in kunnen hebben.”