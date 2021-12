Aantal positieve coronatesten in Brabant stabiliseert

Het aantal gemelde positieve coronatesten lijkt te stabiliseren in Brabant. In de regio Midden- en West-Brabant is zelfs sprake van een daling. In de andere twee Brabantse regio's steeg het aantal positieve coronatesten met ongeveer 3 procent. Dat blijkt uit de weekcijfers van het RIVM.

In totaal werden er tussen 30 november en 7 december 23.522 Brabanders positief getest op het virus. Bij de vorige meting van het RIVM waren dat er nog 23.755. In de regio Midden- en West-Brabant daalde het aantal positieve coronatesten van 11.135 naar 10.494 in voorbijgaande week. Dat is een afname van 5,7 procent.

In de andere twee Brabantse regio's is er nog sprake van een lichte stijging. Zo steeg in Brabant-Noord het aantal besmettingen volgens het RIVM van 6.068 naar 6.272, dat is een stijging van 3,3 procent.

In Brabant-Zuidoost steeg het aantal positieve coronatesten met 3.5 procent. Van 6.522 besmettingen naar 6.756 in de afgelopen week.

Landelijk

Ruim 621.000 mensen kwamen tussen 30 november en 7 december naar de testlocaties van de GGD om zich te laten testen, zeven procent minder dan een week eerder. Het percentage positieve testen bleef met 21,3 procent nagenoeg gelijk aan de week ervoor.

Het is voor het eerst sinds september dat er minder positieve tests zijn. In alle leeftijdsgroepen nam het aantal meldingen licht af. Het aantal meldingen per 100.000 is nog steeds het hoogst bij kinderen tot en met 12 jaar.

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalde ook, evenals het reproductiegetal. Dat wijst erop dat het coronavirus meer moeite heeft om nieuwe mensen te besmetten.

