Aantal positieve coronatests onder Brabanders stijgt: 1122 nieuwe gevallen

Column Een kerncentra­le in Brabant? Ik zag al radioactie­ve wolken op me af komen

16 oktober Natuurlijk, er moet nog héél veel gebeuren voordat het ding er echt staat, maar ineens gaat het toch best serieus over een kerncentrale in Brabant. Een meerderheid in de provinciale politiek flirt met het idee, dus doet TNO er nu in opdracht van de provincie onderzoek naar. Eerlijk gezegd vind ik dat best heftig.