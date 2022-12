Aantal werkloze Brabanders flink gedaald dit jaar

Oogarts ziet grote oogproble­men op komst door te veel dichtbij­werk

BREDA - Eén op de twee jongvolwassenen is inmiddels al bijziend. En als we niet snel iets veranderen aan de leefstijl van onze kinderen, gaan we China achterna waar dat getal al op 95 procent ligt. Oogarts Nic Reus van het Amphia Ziekenhuis maakt zich zorgen over deze ontwikkeling.

