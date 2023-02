Aantal WW-uitkeringen daalt in alle Brabantse gemeenten: in Boekel met bijna de helft

TILBURG - In alle Brabantse gemeenten krijgen minder mensen een WW-uitkering dan vorig jaar. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het UWV. Vooral in Boekel en Waalre daalde het aantal werklozen met een uitkering. In Valkenswaard bleef die daling juist achter.

Dat het aantal Brabanders met een WW-uitkering afneemt, past in het beeld van een krappe arbeidsmarkt: veel banen, maar weinig werkzoekenden om die op te vullen. Vooral in Boekel is die grote daling te zien. Daar kreeg in januari bijna de helft minder mensen een werkloosheidsuitkering dan in diezelfde maand vorig jaar: van 87 ontvangers naar 49 (een daling van 43,7 procent).

Andere grote dalers

Andere cijfers zijn minder indrukwekkend, maar wel opvallend: in Waalre daalde het aantal WW-ontvangers met 35,9 procent (van 195 naar 125) en in Alphen-Chaam met 33,8 procent (van 80 naar 53). Ondanks dat in alle Brabantse gemeenten het aantal inwoners met een WW-uitkering daalt, verschilt het wel veel per plaats hoe groot die daling precies is.

In Valkenswaard is het aantal werklozen met een uitkering bijvoorbeeld een stuk minder gedaald (-10,2 procent; van 362 naar 325). Daarna volgt Hilvarenbeek met een daling van 11,6 procent. Verder blijft ook Tilburg wat achter met -13,2 procent (van 2423 naar 2787). Overigens zijn de cijfers wel wat vertekend: vergeleken met december telde Nederland dit jaar in januari juist iets meer mensen met een WW-uitkering.

Meer werklozen door aflopende contracten

Deze stijging van ruim 3,5 procent is echter te verklaren door aflopende contracten en het weinige werk in de winter. Ondanks deze lichte toename van werklozen blijft het aantal vacatures onverminderd hoog, waardoor het voor bedrijven lastig blijft om nieuwe medewerkers te vinden. Eerder deze week waarschuwde uitzendbureau Randstad dat de arbeidsmarkt nog altijd krap is en dat dit voorlopig ook zo zal blijven.

Bekijk hieronder hoeveel minder WW-uitkeringen in jouw gemeente worden ontvangen:

Top 10 gemeenten met relatief de grootste daling in WW-uitkeringen: 1. Boekel (-43,7 procent)

2. Waalre (-35,9 procent)

3. Alphen-Chaam (-33,8 procent)

4. Geertruidenberg (-30,1 procent)

5. Heusden (-29,8 procent)

6. Woensdrecht (-29,7 procent)

7. Moerdijk en Oirschot (-28,4 procent)

8. Bergen op Zoom (-28,2 procent)

9. Vught (-28,0 procent)

10. Steenbergen (-27,6 procent)

Top 10 gemeenten met relatief de laagste daling in ww-uitkeringen: 1. Valkenswaard (-10,2 procent)

2. Hilvarenbeek (-11,6 procent)

3. Maasdriel (-12,1 procent)

4. Bladel ( -12,4 procent)

5. Asten (-12,8 procent)

6. Tilburg (-13,1 procent)

7. Zundert (-13,2 procent)

8. Altena (-14,2 procent)

9. Deurne (-14,9 procent)

10. Den Bosch (-15,7 procent)