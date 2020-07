Aantal zelfdodingen in Brabant blijft gelijk terwijl landelijke cijfers dalen

Cyberaan­val treft kaartver­koop Guus Meeuwis’ Club Zoveel in 013

15:28 Het ticketbureau achter de Club Zoveel show van Guus Meeuwis in de 013 in Tilburg is woensdag getroffen door een cyberaanval. Dat laat de organisatie van de show weten via een e-mail aan alle geïnteresseerden.