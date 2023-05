Aardbeien, asperges, ansjovis? Nou, die Somalische rijst is ook erg lekker!

Invallen in Helmond in groot Duits onderzoek: vijf aanhoudin­gen voor meer dan twintig plofkraken

HELMOND - De politie is dinsdag binnengevallen in negen woningen in Amsterdam, Helmond en Utrecht. Daarbij zijn vijf mensen opgepakt. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij meer dan twintig plofkraken in Duitsland. Dat meldt het Duitse Bundeskriminalamt BKA.