ABN AMRO sluit tientallen pinautomaten na plofkraken: ‘Deze bendes gebruiken zó veel geweld’

De afgelopen anderhalve week was het raak in Tilburg, Zundert en Breda. Criminelen lieten een ABN-automaat met zware explosieven ontploffen en gingen er met een onbekende buit vandoor. Een woordvoerder van de bank vertelde woensdag na de kraak in Zundert tegen BN DeStem al dat het toenemende geweld waarmee de plofkraken gepleegd worden de bank zorgen baart. Hij noemde de kraak in Zundert eentje van het ‘allerheftigste’ soort, omdat omwonenden halsoverkop hun woning midden in de nacht hebben moeten verlaten.

Een dag later was het raak in Breda. Daar werd een pinautomaat in winkelcentrum Hoge Vucht aan de Antwerpenstraat volledig verwoest. Voor ABN AMRO het sein om tientallen pinautomaten in het land te sluiten. ,,De veiligheid staat voorop", aldus een woordvoerder van ABN AMRO. ,,Deze professionele bendes gebruiken zó veel geweld. Het is veiliger om pinautomaten te sluiten. Niet alleen voor ons, maar ook voor omwonenden.”