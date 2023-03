Actiedag in West-Brabantse ziekenhuizen, honderden werknemers draaien zondagsdienst

Waarom jouw WOZ-waar­de hoger is dan die van de buurman

BREDA - De WOZ-aanslag is bij veel mensen weer in de bus gevallen. Tot grote schrik van menig huiseigenaar, blijkt uit reacties van lezers op de vraag hoe hoog de WOZ-waarde van hun huis dit jaar is. Stijgingen van 30 procent of meer zijn geen uitzondering.