Actiedag NLdoet levert amper nieuwe vrijwilligers op: ‘We hebben ze nooit meer teruggezien’

Vierde divisie Nieuwe nederlaag voor gelijkwaar­dig, maar ongelukkig Moerse Boys: ‘Het moet punten op gaan leveren’

In de strijd om uit de degradatiezone te klimmen, was er bij Moerse Boys de hoop dat er na de overwinning van vorige week een flow zou ontstaan. Daar stak SV Venray een stokje voor door de ploeg uit Klein-Zundert met 3-1 te verslaan. Er was tevredenheid over het vertoonde spel, maar dat het wederom niet leidt tot punten schuurt.