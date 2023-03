Actiedag ziekenhuis Bernhoven: 33 afdelingen doen 16 maart mee

Verfbeurt voor hoogspan­nings­mas­ten: Industriel­aan Uden in etappes dicht

UDEN - De drukke Industrielaan in Uden wordt vanaf volgende week in etappes voor alle verkeer afgesloten vanwege de geplande verfbeurt van de hoogspanningsmasten in de middenberm. Het werk gaat naar verwachting een week of vijf duren, mogelijk langer als het weer tegenzit.