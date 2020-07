Actiegroep Sluit Vion eist schadevergoeding voor arbeidsmigrant Alexandru

Balint zegt zelf dat hij is ontslagen, Vion houdt vol dat de man uit eigen beweging is vertrokken zonder iets te zeggen. Voor de actiegroep is het om het even; die vindt dat de arbeidsmigrant 2500 euro moet krijgen voor het verlies van inkomsten en onderdak. Zijn onderkomen in een vervallen boerderij aan de Bosrand in Boxtel was namelijk geregeld door het uitzendbureau.