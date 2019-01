Actievoerders halen uit naar Efteling: 'Ze blijven stug hun racistische misdaden ontkennen'

KAATSHEUVEL - Het besluit van de Efteling om enkele omstreden poppen in Carnaval Festival aan te passen, is lachwekkend en niet serieus te nemen. Dat zeggen de initiatiefnemers van Stop Oppressive Stereotypes (SOS), de groepering die de Efteling al jaren beschuldigt van racisme en discriminatie. ,,Ze blijven stug hun racistische misdaden ontkennen en camoufleren dit enkel.”

De mensen achter SOS, die liever anoniem willen blijven wegens doodverwensingen op sociale media, kwamen in de zomer van 2016 uitgebreid in het nieuws met een open brief aan de Efteling over vermeende racistische stereotyperingen in het pretpark. De Efteling ging het gesprek met hen aan en nam de signalen zeer serieus, maar vond het toen niet nodig om maatregelen te nemen.

Dat ligt nu - twee-en-een-half jaar later - helemaal anders. De Efteling volgt de ontwikkelingen in de maatschappij met grote belangstelling en is van mening dat bepaalde poppen in Carnaval Festival nu wél verandering behoeven. De open brief van SOS heeft het pretpark ‘zeker aan het denken gezet’, maar is volgens de Efteling niet de directe aanleiding geweest voor het besluit.

Tekst gaat verder onder deze video

Aan de kant geschoven

Daar geloven de actievoerders helemaal niets van. Ze voelen zich genegeerd en aan de kant geschoven. ,,Het is lachwekkend en typerend dat de Efteling nu heel hard roept dat het overleg met ons niet de aanleiding is geweest om deze racistische attractie aan te passen”, vertelt een woordvoerder. ,Dit is pure exploitatie, in een project tegen racisme nog wel.”

Volgens Efteling-woordvoerster Femke van Es hebben de actievoerders tijdens het gesprek niets geëist. ,,En wij hebben niets toegezegd. We vonden het op dat moment niet nodig om maatregelen te nemen. Wij zijn de Efteling en we doen alles op ons eigen tempo en op onze eigen manier. We willen geen strijdtoneel zijn, maar een sprookjeswereld.”

Enquete poll Carnaval Festival gaat op de schop Goed idee, dat werd tijd!

Wat een onzin Carnaval Festival gaat op de schop Goed idee, dat werd tijd! (10%)

Wat een onzin (90%)

Kwaad bloed

De Efteling ontkent met grote stelligheid dat Carnaval Festival een attractie met een racistisch karakter is, maar daar denkt SOS anders over. Volgens de actievoerders blijft het pretpark ‘weigeren om de schadelijke invloed van deze racistische onderdrukkende stereotyperingen op kinderen te erkennen’.

,,Laat staan dat ze de schade herstellen die ze jaren lang hebben aangericht door kinderen te besmeuren met dit racisme”, klinkt het fel.

De wijze waarop de Efteling de metamorfose van Carnaval heeft aangekondigd, zet bovendien kwaad bloed bij de actievoerders.

,,Door te spreken van een ‘een modern jasje’ en ‘het huidige tijdsbeeld’ doen ze precies het tegenovergestelde van wat nodig is. Ze blijven stug hun racistische misdaden ontkennen en camoufleren dit enkel.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Monsieur Cannibale

In het verleden was er ook ophef over het vermeende racistische en kwetsende karakter van Monsieur Cannibale. Aanpassingen aan deze attractie staan nog niet gepland maar worden zeker overwogen zodra de attractie onderhoud nodig heeft.

De actiegroep vindt dat dat te lang duurt en kondigt alvast vervolgacties aan. Wat die inhouden is nog niet duidelijk.

Omarmen

Woordvoerster Van Es ziet zowel positieve als negatieve reacties op de aangekondigde plannen. Ze wil de sceptici van harte uitnodigen om deze zomer te komen kijken bij het vernieuwde Carnaval Festival.

,,Mensen moeten het straks echt zélf gaan zien. We hebben het volste vertrouwen dat onze bezoekers de attractie zullen herkennen en zullen omarmen. De Efteling is toch een beetje van ons allemaal.”