Actievoerders teleurgesteld: einde slavernij niet gevierd in stadhuis Breda

Volgens de stichting Herdenking en Viering Afschaffing Slavernij Breda (HASB) zijn er genoeg goede redenen om de officiële ceremonie op 30 juni in het stadhuis te houden.

Zo is vlakbij, op het kasteel, in 1667 de Vrede van Breda getekend. Daarbij kreeg de Republiek der Zeven Verenigde Nederlandse de heerschappij over onder meer Suriname.

Waardige manier

Toen is er volgens de actievoerders een direct verband ontstaan tussen stad en slavernij: ,,Wat zou het dan mooi zijn als we de afschaffing van de slavernij, 150 jaar geleden, op een waardige manier kunnen herdenken op het stadhuis.”

Wethouder Marike de Nobel (Diversiteit, GroenLinks) is gecharmeerd van de moeite die de stichting doet om het lokale slavernijverleden op de kaart te zetten. Ze laat óók weten dat het stadhuis niet te boeken is voor een herdenking.

Bijzondere ruimte

Quote Slavenhan­del? Breda had hiervoor simpelweg geen geld. Marike de Nobel, wethouder Diversiteit Breda ,,Het stadhuis en andere bijzondere ruimtes van de gemeente kunnen alleen worden gebruikt voor officiële en ceremoniële bijeenkomsten, als de gasten zijn uitgenodigd door minstens een lid van het college”, aldus De Nobel. ,,De slavernijherdenking valt niet onder een van deze gelegenheden, dus kunnen we dit verzoek niet honoreren.”

Verder wijst de wethouder er op dat er onderzoek wordt gedaan naar de betrokkenheid van Breda bij de slavernij in de 17e en 18e eeuw. ,,Daaruit is al gebleken dat er in die periode geen sprake kan zijn geweest van investeringen door de stad in de slavenhandel. Breda had hiervoor simpelweg geen geld.”

Voor de HASB is het laatste woord hierover nog niet gezegd. In april gaat de stichting het niet beschikbaar stellen van het stadhuis aankaarten tijdens een debat in de raad over het lokale slavernijverleden.