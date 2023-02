Actievoerders van De Musketiers maken kabaal voor Brabanthallen: ‘Politiek zo corrupt als wat’

DEN BOSCH - Leden van GroenLinks en PvdA worden zaterdag in Den Bosch welkom geheten door actievoerders van De Musketiers. De demonstranten zwaaien met grote Nederlandse vlaggen en zijn alle vertrouwen in de politiek kwijt.

Waarom ze hier dan toch staan, met een man of 25 op de stoep voor de parkeerplaats van de Brabanthallen in Den Bosch? Binnen trappen duizenden leden van GroenLinks en PvdA hun (gezamenlijke) campagne of voor de Provinciale Statenverkiezingen. ,,Die gasten zijn verloren, dus die krijg je toch niet op andere gedachten. Maar ze moeten wel weten dat we er zijn”, zegt actievoerder Paul (‘geen achternaam’).

De Musketier vervolgt: ,,Er is geen politieke partij die iets kan betekenen voor Nederland. Of je nou VVD, CDA of D66 hebt; het is allemaal zo corrupt als wat. Maar mensen zien het niet. Hoge energieprijzen, brandstofprijzen, het eten is niet meer te betalen. Dat hebben we allemaal te danken aan het zooitje dat er nou zit. Het is te gek voor woorden.”

Nederlandse vlaggen

De actievoerders hebben Nederlandse vlaggen, een grote rode zakdoek als steun voor de boeren en een spandoek tegen justitie, pers en politiek. Er hangt ook een spandoek voor de boeren en er klinkt muziek van Bob Marley, Lange Frans en Lily Allen (‘Fuck You’). Iemand roept iets over de media door een megafoon.

Leden van GroenLinks en PvdA zien het groepje, maar lopen snel door naar binnen. Tijdens het landelijke congres in de Brabanthallen krijgen ze onder meer te horen hoe hun partijen in Brabant niet zonder elkaar in een coalitie gaan.