Actrice en zangeres Meral Polat op benefiet in Bergen op Zoom: ‘Muziek als ceremonie en troost’

Update Politie­team houdt tweetal aan in woning Zevenber­gen, onder wie bekende drugsver­slaaf­de

ZEVENBERGEN - Een politieteam heeft donderdagochtend twee mensen opgepakt in een huis in Zevenbergen. Eén van hen zou een bekende drugsverslaafde zijn die in 2020 al eens geboeid naar het ziekenhuis werd gebracht.