Ad (78) heeft geen smartphone en kan niet meedoen aan krasactie Albert Heijn: ‘Niet eerlijk, we vallen buiten de boot’

Kapel­straat wordt groener, maar de bewoners hopen vooral dat de trillingen minder worden

BEEK EN DONK - Bewoners in de Kapelstraat in Beek en Donk krijgen dit weekeinde grond en plantjes voor geveltuintjes. Vooropstaat dat ze er met zijn allen een feestje van saamhorigheid van willen maken. Toch heerst onderhuids ook onvrede over de - amper veranderde - verkeerssituatie.