Ad Hendriks, koersballer 2022

D’n Buff staat er goed op: waterbuf­fel­boer­de­rij genomi­neerd voor agrarisch ondernemer van het jaar

BOXTEL - Waterbuffelboerderij D’n Buff in Boxtel is genomineerd voor de titel agrarisch ondernemer van het jaar. Zelfs de boekhouding van eigenaren Frens, Wendy en zoon Thijm van Oirschot is daarvoor bestudeerd.