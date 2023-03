Ad Vermeulen erelid van theatergroep Cameleon in Steenbergen

DE HEEN - ,,Jij daar, we gaan jullie missen. Jullie waren Cameleon.” Zingend nam theatergroep Cameleon zaterdagavond in de voormalige kerk in De Heen afscheid van zes spelende leden én van voorzitter Ad Vermeulen. Hij werd bovendien benoemd tot erelid.

Zoals altijd bij Cameleon werd afscheid genomen met veel humor. Zo werd het afscheidslied gebracht als Village People met hun bekende lied YMCA. ,,Ad stopt er mee na tweeëndertig jaar als lid en tweeëntwintig jaar als voorzitter”, zei de nieuwe voorzitter Jolanda Bierkens vervolgens in haar toespraak. ,,We bedanken je daarvoor namens alle leden.”

‘Gouden’ medaille

,,En we hebben iets van goud voor je, dat je ook de hele avond moet dragen.” Tot zijn verbazing krijgt Vermeulen als eerste erelid een grote ‘gouden’ medaille en strik omgehangen. Naast cadeautjes van aanwezigen ontvangt hij van burgemeester Ruud van den Belt bovendien een originele druk van de pagina’s uit het boek 750 jaar Steenbergen waarin wordt beschreven waar Vermeulen, voor of achter de schermen, in Steenbergen allemaal aan heeft meegewerkt. ,,Hang het op om er elk moment naar te kunnen kijken.”

Niet meer zoveel ’s avonds de deur uit

,,Dit had ik niet verwacht”, vertelt Vermeulen. ,,Toen ik dertig jaar bij Cameleon actief was, hebben ze me al zo verwend.” Ook licht hij zijn afscheid toe. ,,Ik heb de leeftijd dat je ’s avonds niet meer zoveel de deur uit gaat, maar liever overdag leuke dingen doet.”

En er is overdag genoeg te doen. ,,Ik treed op met D’Ouwe Stukke, doe klusjes met De Muppets, heb me opgegeven bij de dialectclub van de Heemkundekring en schrijf een boek samen met Dasja Abresch.” Hij vindt het mooi dat Cameleon er weer negen nieuwe leden bij heeft en laat de theatergroep natuurlijk niet helemaal achter zich. ,,Als het nodig is help ik ze en ik blijf betrokken bij het werven van sponsors.’’