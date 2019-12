Addy van den Krommenacker toont zich strijdbaar en Manon Meijers is radio-actief

Interview Will van Sebille wil erkenning voor afstands­moe­ders: ‘Je zit levenslang met een probleem opgezadeld’

30 november Will van Sebille moest in het Eindhoven van 1967 haar zoon meteen na de geboorte afstaan. ,,Ik was zeventien en had niks over mijn eigen leven te vertellen.” Ze is blij dat er nu een Meldpunt Afstand en Adoptie is.