Advies Brabantse coalitie volgende week bekend; CDA en links moeilijk bijeen te brengen

In de meeste andere provincies is de informatiefase al afgerond. Daar zijn de inhoudelijke onderhandelingen tussen beoogde coalitiepartijen al begonnen. Waarom Brabant nog achterblijft? ,,Het is geen wedstrijd wie het eerste klaar is", aldus Huijbregts. ,,Maar eenvoudig is het niet. Anders waren we er al wel uit.” Vorige week vrijdag werd al bekend dat Forum voor Democratie de gesprekken over coalitiedeelname afbrak. De partij vond dat de VVD te weinig bereid was het klimaatbeleid terug te draaien. Daarmee is de weg naar een rechtse coalitie afgesneden. Huijbregts zal daarom hoe dan ook met een brede middencoalitie van minstens vier, maar waarschijnlijk zelfs vijf of zes partijen op de proppen moeten komen.