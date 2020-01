Adviseur Rijkswaterstaat: ‘A67 heeft slecht imago, maar dat is vooral gebaseerd op gevoel’

A67: natuur Kwetsbare natuur en een overvolle A67: een lastig verbond

13:22 Wie er dagelijks overheen zoeft, in beslag genomen door het drukke verkeer, in gedachten verzonken, realiseert het zich vaak niet. Maar de A67 loopt door prachtige natuur aan weerszijden van de weg. Bossen, heide en vennen in Kempen, Groote Heide, Strabrechtse Heide en De Peel. Om maar een paar gebieden te noemen.