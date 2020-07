Advocaat: 'Bestuurster Stint is ontzettend opgelucht dat OM haar niets verwijt’

De vrouw, die in dienst was van kinderdagverblijf Okido in Oss, is 'zowel fysiek als psychisch voor het leven getekend', zo vertelde persofficier van justitie Janine Kramer vrijdagmiddag. Al een maand na het gruwelijke ongeluk in Oss heeft de vrouw een ‘uitgebreide en gedetailleerde verklaring’ afgelegd over de toedracht van het ongeval, aldus Kramer. ,,Ze heeft urenlang verteld, we waren verbaasd dat ze daar al in staat toe was. Het was een authentieke verklaring, waar we veel waarde aan hechten.”