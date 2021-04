Afgelast, verplaatst of online: dit doen de grote Brabantse festivals deze zomer

Nieuwsover­zicht | Gedaan met de aardbeien­fi­le - GGD blundert opnieuw met vaccinatie-afspraken

9 april De GGD heeft wéér een fout gemaakt bij het maken van vaccinatie-afspraken. Duizenden zeventigplussers die al een tijdstip hadden gereserveerd voor een prik, zijn afgebeld door de GGD GHOR. In ander nieuws: de gemeente Den Bosch zet een streep door de alcoholverkoop in strandpaviljoens en de verslagenheid in Bergen op Zoom is groot nu duidelijk is dat er veel ontslagen vallen bij Markiezenhof. Dit en meer in het nieuwsoverzicht van vrijdag.