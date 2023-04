Afgelopen vijf jaar meer aangiftes van winkeldiefstal in Roosendaal

Menmoerhoe­ve Et­ten-Leur: beste leerbe­drijf in sector voedsel, groen en gastvrij­heid

ETTEN-LEUR - De Menmoerhoeve in Etten-Leur mag zich het beste leerbedrijf van Nederland noemen in de sector Voedsel, groen en gastvrijheid 2023. In mei wordt duidelijk wie van de negen sectorwinnaars de overall beste wordt.