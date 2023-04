Afgelopen vijf jaar meer meldingen van winkeldiefstal in Heusden

‘Dreiging van bevrijding van buitenaf steeds groter’, zegt vertrekken­de directeur PI Vught

VUGHT - Zijn vijf jaren als directeur van de gevangenis in Vught zaten vol pieken en dalen. Zo moesten medewerkers onderduiken na de komst van Ridouan Taghi, was er commotie over de moordenaar van Anne Faber en staat de PI voor een ingrijpende verbouwing. Toch kijkt André Aarntzen tevreden terug.