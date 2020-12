Afpersingszaak De Groot: twee aanhoudingen voor stichten verwoestende brand in huis van broers in Hedel

Nieuwsover­zicht | EOD in actie vanwege zelf geknutsel­de vuurwerk­bom­men - Kerstca­deau van kinderen uit kofferbak gestolen

28 december De EOD is maandag op meerdere plekken in actie gekomen vanwege zelf in elkaar geknutselde vuurwerkbommen. In Boxtel raakte een man daarbij ernstig gewond. In Zevenbergen werden drie vuurwerkbommen met een doorsnee van circa tien centimeter gevonden. Dat en meer in dit nieuwsoverzicht.