Afscheid van een leven tussen de bussen voor Hans Goverde met verkoop Brabant Expres

Lucas van Houtert stopt als hoofdredac­teur BD

Na bijna zeven jaar stopt Lucas van Houtert per 1 mei als hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. Van Houtert stond in die jaren aan het hoofd van een redactie in transitie: van print naar online. Hij gaf mede vorm aan de nauwe samenwerking van BD met twee andere Brabantse regiotitels van DPG Media, Eindhovens Dagblad en BN DeStem.