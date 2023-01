Afscheid van VVD-coryfee die nooit in de schijnwerpers wilde treden

Waterschap in nopjes met zeer hoog grondwater­peil: ‘Al wil ik privé wel eens dat het ophoudt met regenen’

DEN BOSCH - De enorme hoeveelheid regen van afgelopen tijd lest de dorst van de Brabantse bodem. Het grondwaterpeil ging in een maand tijd van ‘zeer laag’ naar ‘zeer hoog’, aldus kenner Jos Kruit. Is al die nattigheid toch nog ergens goed voor.

15 januari