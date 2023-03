Afsluiting Halsterseweg leidt tot bizarre situaties: ‘Mensen lopen door de berm langs de Randweg’

Met video Sneeuw trekt langzaam uit Brabant, code geel nog van kracht vanwege plaatselij­ke gladheid

In Brabant was woensdagochtend code oranje van kracht, meldde het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Brabant werd in de loop van de ochtend bedekt met een pak sneeuw. Rond 11.40 uur ging de waarschuwing over in de code geel, omdat het nog plaatselijk glad kan zijn.