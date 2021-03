Agnes Kant over bijwerkingen coronavaccin: ’Ik wil geen onnodige onrust zaaien’

Ze is er niet om vaccineren te promoten. Ze is er ook niet om mensen ervan te weerhouden een spuitje te nemen. Het werk van Agnes Kant (54) speelt zich precies in het midden van dat soms verhitte coronadebat af. Als directeur van Bijwerkingencentrum Lareb gaat de voormalig SP-politica over ‘bijwerkingen van vaccins en medicijnen, punt’. Al klinkt dat makkelijker dan het nu soms is. ,,Ja, het is spitsroeden lopen. Ik wil geen onnodige onrust zaaien, maar tegelijkertijd wel transparant zijn. Dat is best een spanningsveld.”