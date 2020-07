Ai! Een lantaarnpaal op de weg of een stroomkast in een parkeervak: het ging al vaak mis

Een foutje in Helvoirt leidt tot hilariteit op internet. Door een vergissing staat er een stroomkastje midden op een nieuw aangelegd fietspad . De stroomkast verplaatsen kost duizenden euro's, dus het gehele pad wordt na de zomer omgelegd. Om de verantwoordelijken van de misser wat op te beuren maakten we dit lijstje. Het ging namelijk al veel vaker fout.

Een goed verlichte parkeerplaats

De best verlichte parkeerplaats in Oosterhout? Die lag in 2011 ongetwijfeld even in de Ferdinand Bolstraat. Wel weer jammer dat inparkeren op deze manier een beetje lastig wordt.

Een lantaarnpaal in de Ferdinand Bolstraat in Oosterhout verspert de toegang tot een parkeerplaats.

Eindhoven

In Eindhoven kunnen ze er ook wat van. Daar werd begin dit jaar tot tweemaal toe een dergelijke fout gemaakt. Omwonenden van een parkeervak aan de ‘s Gravesandestraat beklaagden zich in januari over dit knullige aanzicht, in maart was het raak in Philipsdorp. Wie daar wilde parkeren achter de voormalige Philips Bedrijfsschool, had eerst een lastige hindernis te nemen.

Lantaarnpaal blokkeert parkeerplaats in Eindhoven.

Lantaarnpaal midden in parkeervak 's Gravesandestraat in Eindhoven.

Lantaarnpaal óp de weg

Ook óp de straat zijn in Brabant lantaarnpalen te vinden. Zoals in 2018 in de Oisterwijkse Dokter Schräderlaan. Pas na de levering van nieuwe lantaarnpalen, haalde de gemeente deze oude weg.

Lantaarnpaal óp de weg: curiosum in de Dokter Schräderlaan te Oisterwijk.

Parkeerders staan voor paal

Hoe moet je hier nu weer je auto parkeren, dacht men ook in Breda. Bij werkzaamheden in de Verbeetenstraat kwam daar enkele jaren geleden een lantaarnpaal in een parkeervak te staan. Sta je mooi voor paal.

Even een stukje lopen

Bij het nieuwe schoolgebouw aan de Heindertweg in Aarle-Rixtel ging het ook niet helemaal goed. Midden in de vakken stonden even twee lantaarnpalen die er duidelijk niet thuishoorden. Volgens een woordvoerder van de gemeente hadden de palen al weg moeten zijn, maar werd de verplaatsing door overmacht uitgesteld.

Volledig scherm Aarle-Rixtel. © ED

Nijmegen, Nieuw-Roden, Tholen

Zijn wij Brabanders dan echt zo stom? Nee hoor, helemaal niet. Ook in de rest van het land gaat het regelmatig mis.

Zo verbaasde men zich in Nijmegen om een lantaarnpaal midden op een t-splitsing (‘een foutje in de planning’, aldus de gemeente) en blokkeerde een verdeelkast in Nieuw-Roden een parkeerplek. In Tholen moest zelfs een hele rij lantaarnpalen worden verwijderd nadat het trottoir te smal was geworden.

Lantaarnpaal midden op de Klaverstraat in Nijmegen.

Een sta-in-de-weg op een fietspad in Helvoirt.

