Airport Weeze zit in dal: kunnen we hier straks nog voordelig vliegen?

Een schoonmaakster met een bagagekar met vuilniszakken erop trekt aan Ep Klaassens voorbij. Zo af en toe ziet hij een medereiziger met een rolkoffer langslopen. Maar verder bespeurt de 64-jarige deze druilerige doordeweekse middag weinig beweging in de centrale hal van Airport Weeze.



,,Ik vraag me ook weleens af hoe dit nog uit kan’’, zegt hij. ,,Ik heb een keer gehad dat ik hier vroeg in de ochtend aankwam. Toen was er helemaal niks.’’



De man uit Assen wacht op een metalen bankje in de hal op zijn vlucht naar Tallinn, de hoofdstad van Estland. Via zijn woonplaats, Zwolle, Arnhem, Emmerik en Kleef is hij met het openbaar vervoer naar Weeze gekomen. ,,Het kost je een hele ochtend, maar als je de tijd hebt, is dat geen probleem. Vanaf Schiphol vliegen met airBaltic is gewoon veel duurder. Iedere euro is er vandaag de dag één.’’