Al liggen ze naast de kassa in torens van duizend: boekhandels verkopen geen boeken

Nederlan­ders doen kerstinko­pen nu in Antwerpen: ‘We hadden echt dringend spullen van de Primark nodig’

19 december ANTWERPEN - Zouden shopgekke Nederlanders massaal naar Antwerpen afzakken? Nu de winkels bij in Nederland sinds vorige week gesloten zijn, zat de vrees er dik in. Wij gingen op de eerste dag van de kerstvakantie op zoek naar Hollandse kerstshoppers in de Antwerpse winkelstraten. En ja, we troffen er heel wat. Maar een overrompeling? Die bleef uit.