Al tientallen boetes uitgedeeld bij grote politiecontrole langs A2 bij Zaltbommel na ingang van avondklok

Nieuwsover­zicht | Avondklok vanaf komend weekend - Vrijspraak voor medever­dach­ten afpersings­zaak De Groot

20 januari De kogel is door de kerk. We krijgen een avondklok. Wanneer deze precies in gaat is nog niet bekend, vermoedelijk is dat komende zaterdag. Ander groot nieuws van vandaag: Joe Biden is officieel de president van de Verenigde Staten. Maar ook regionaal nieuws over het miljoenenverlies van de Efteling, de politie die op een inbreker heeft geschoten in Eindhoven en de vrijspraak van drie medeverdachten in de zaak over de Hedelse fruithandel De Groot. Lees dat en meer in het Brabantse nieuwsoverzicht van woensdag.