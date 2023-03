Al vanaf 5.15 uur is het druk met stemmers op station Breda: ‘Ik heb 2 uur gereisd om hier te stemmen’

Drukte op het station van Breda deze woensdagochtend. Niets nieuws, maar ditmaal staan de mensen niet enkel te wachten op de trein of de bus, maar ook voor het stembureau. De verkiezingen voor het waterschap en de Provinciale Staten brengen heel wat man op de been.

Hanny Zwaans (67) is medewerker van het stemlokaal. Sinds 7 uur vanochtend is ze aanwezig, en ziet ze een komen en gaan van mensen. ,,De drukte komt met vlagen. Als er een nieuwe trein aankomt, zijn er weer even heel veel mensen, daarna is het wat rustiger.” Logisch.