Alarm over duizenden plastic korrels in Bredaas water, mogelijk sprake van milieudelict

BREDA - In de rivier de Mark worden structureel grote hoeveelheden kleine plastic bolletjes aangetroffen. Bredase milieuorganisaties slaan alarm: ,,Microplastics komen in de voedselketen terecht.” Wie loost er plastic korrels in de Mark?